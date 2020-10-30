Kazım Karabekir Mahallesi Rauf Orbay Caddesi'ndeki elektrik trafosunda bakım çalışması yapıldığı sırada henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Patlamada yaralanan 2 işçi, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

[Fotoğraf: DHA]

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, trafonun onarılması için çalışma devam ediyor.