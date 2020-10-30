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Esenyurt'ta bir minibüste 14 sığınmacı yakalandı
[Fotoğraf: AA ]
Esenyurt’ta trafik ekiplerinin rutin uygulamasında durdurulan bir minibüste sığınmacı olduğu belirlenen 4’ü çocuk, 14 Irak vatandaşı yakalandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Uygulama ekipleri, rutin uygulama sırasında, S.E.'nin kullandığı minibüsü Bizimkent Köprüsü girişinde durdurdu.
Polis ekipleri, minibüste 4'ü çocuk, 14 Irak vatandaşı olduğu belirtilen kişilerin sığınmacı olduğunu belirledi.
Sığınmacılar, işlemler için polis merkezine götürülürken, minibüs sürücüsü S.E.'ye taşıma kanununa muhalefetten 1083 lira ile hıfzıssıhha kanununa muhalefetten 3 bin 150 lira para cezası uygulandı.
Şüpheli S.E., polis ekiplerince gözaltına alındı.
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