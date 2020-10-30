Haber Giriş: Kaynak: AA
Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu: 5 tutuklama
[Fotoğraf: AA]
Eskişehir'de polise yakalanmamak için kamera sistemi kuran 5 zehir taciri, emniyetin düzenlediği operasyonla yakalanarak tutuklandı.
Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente satılmak üzere uyuşturucu getirildiği ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Belirlenen adreslere Özel Harekat Şube Müdürlüğü görevlilerinin desteğiyle düzenlenen ve drone da kullanılan operasyonda biri kadın 6 şüpheli yakalandı.
Zanlıların ev ve eklentilerindeki aramalarda, 2 kilo 124 gram sentetik uyuşturucu ile 1 hassas terazi ele geçirildi.
Ekipler, şüphelilerin polise yakalanmamak için evlerine kamera sistemi kurduğunu ve kapıları açılmaması için güçlendirdiklerini belirledi.
Emniyetteki işlemlerin ardından şüphelilerden biri serbest bırakıldı, adliyeye sevk edilen 5'i tutuklandı.
Etiketler: UyuşturucuSon Güncelleme: 30 Ekim 2020 Cuma 10:23
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