Haber Giriş: Kaynak: AA
Hatay'da 2 bin 730 litre sahte içki ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Hatay'ın Defne ilçesinde emniyet ekiplerinin düzenlediği operasyonda, 2 bin 730 litre sahte içki ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
Hatay İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sahte içki üretildiği bilgisi üzerine Ballıöz Mahallesi'ndeki S.Ö. ve R.U'ya ait evlere operasyon düzenledi.
Evlerde 2 bin 730 litre sahte içki, damıtma teknesi ve sahte içki yapımında kullanılan 6 bin litre damıtılmaya hazır üzüm posası ele geçirildi.
Gözaltına alınan S.Ö. ve R.U. savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.
Etiketler: Sahte İçki Sahte AlkolSon Güncelleme: 30 Ekim 2020 Cuma 09:59
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