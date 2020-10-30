Hatay İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sahte içki üretildiği bilgisi üzerine Ballıöz Mahallesi'ndeki S.Ö. ve R.U'ya ait evlere operasyon düzenledi.

Evlerde 2 bin 730 litre sahte içki, damıtma teknesi ve sahte içki yapımında kullanılan 6 bin litre damıtılmaya hazır üzüm posası ele geçirildi.

Gözaltına alınan S.Ö. ve R.U. savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.