Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığının Ocak ile Eylül aylarına ilişkin kaza verilerine göre yurt genelinde 1441’i ölümlü, 110 bin 874 yaralamalı, 158 bin 972 ise maddi hasarlı trafik kazası meydana geldi.

Toplamda 271 bin 287 kazanın meydana geldiği son 9 ayda 173 bin 496 kişi yaralanırken, bin 681 kişi ise hayatını kaybetti. Bu kazalardan 92 bin 106’sında otomobil, 29 bin 377’sinde motosiklet, 27 bin 235’inde ise kamyonetler yer aldı.

En çok kaza İstanbul'da meydana geldi

Trafik Başkanlığı verilerine göre son 9 ay da en çok ölümlü ve yaralanmalı kaza meydana gelen iller arasında 11 bin 350 kaza ile İstanbul ilk sırada yer alırken, Ankara, Antalya, Bursa, İzmir, Mersin, Konya ve Muğla olarak sıralandı. En az trafik kazası ise Hakkari, Tunceli, Bayburt ve Ardahan’da meydana geldi.

Kazaların en büyük sebepleri kural ihlalleri

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı, yurt genelinde meydana gelen trafik kazalarında en sık görülen sürücü hatalarını ise şöyle sıraladı:

"Araç hızını yol, hava ve trafiğin gerektirdiği şartlara uydurmamak, kavşak geçit ve kaplamanın dar olduğu yerlerde geçiş önceliğine uymamak, şerit izleme ve değiştirme kuralına uymamak, arkadan çarpma, dönüş kurallarına uymamak, kırmızı ışık veya görevlinin dur işaretinde durmamak, taşıt giremez trafik işareti bulunan yerlere girmek, yaya ve okul geçitlerinde yavaşlamamak, yayalara geçiş hakkı vermemek, alkollü olarak araç kullanmak, aşırı hızla araç kullanmak, geçme yasağı olan yerlerden geçmek ve hatalı şekilde veya yasak olan yerlere park etmek."

İstatistiklere göre 34 bin 394 kaza yandan çarpma şeklinde meydana gelirken, bunun dışında en çok arkadan çarpma, yayaya çarpma, yoldan çıkma, devrilme-takla atma-savrulma ve karşılıklı çarpışma şeklinde meydana geldiği belirtildi.