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Gaziantep'te tedbirlere uymayan 923 kişiye ceza kesildi
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Gaziantep'te koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe ve maske kuralını ihlal eden 923 kişiye ceza kesildi.
Koronavirüs salgınının yayılmasını önlemek amacıyla denetimler sıklaştırıldı.
Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde COVID-19 tedbirlerine yönelik denetimler devam ediyor.
Ekiplerin dünkü denetimlerinde, 923 kişi hakkında sosyal mesafe ve maske takma kurallarını ihlal etmeleri nedeniyle cezai işlem uygulandı.
Karantina hükümlerine aykırı davranan 3 kişiye idari işlem yapılırken denetlenen 154 iş yerinde ise olumsuzluğa rastlanmadı.
Etiketler: KoronavirüsSon Güncelleme: 30 Ekim 2020 Cuma 10:08
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