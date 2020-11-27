Haber Giriş: 27 Kasım 2020 Cuma 01:09Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kocaeli'nde bir apartman dairesinde doğal gaz patladı
[Fotoğraf: AA]
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir apartmanın son katında doğal gaz sıkışması sonucu patlama meydana geldi.
Erenler Mahallesi Turan Güneş Caddesinde 6 katlı apartmanın en üst katında M.G'ye ait olduğu belirtilen evin mutfağında sıkışan doğal gaz patladı.
Patlamada mutfak tezgahında küçük çaplı yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.
[Fotoğraf: AA]
Evin oturma odasının pencere çerçevesi, şiddetli patlamayla yerinden çıkıp zemin kattaki evin balkonuna düştü, kırılan cam parçaları park halindeki araçların üzerine saçıldı.
Etiketler: Doğal Gaz
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