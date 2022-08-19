İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, göçmen kaçakçılığının men ve takibine yönelik çalışma gerçekleştirildi. Bu kapsamda Anadolu Otoyolu'nda durdurulan bir araçta 11 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresine teslim edildi.

Göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alınan A.S. ile A.E. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, savcılıktaki ifadelerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.