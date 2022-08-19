Haber Giriş: 19 Ağustos 2022 Cuma 01:22Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kocaeli'nde 11 düzensiz göçmen yakalandı
[Fotograf: İHA]
Kocaeli'nde yurda yasa dışı yollardan girdiği belirlenen 11 düzensiz göçmen yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, göçmen kaçakçılığının men ve takibine yönelik çalışma gerçekleştirildi. Bu kapsamda Anadolu Otoyolu'nda durdurulan bir araçta 11 düzensiz göçmen yakalandı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresine teslim edildi.
Göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alınan A.S. ile A.E. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, savcılıktaki ifadelerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Etiketler: Düzensiz Göçmenler Kocaeli
Sıradaki Haber
Kopan elektrik teli üzerlerine düştü: 5 yaralı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz