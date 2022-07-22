Haber Giriş: 22 Temmuz 2022 Cuma 23:24Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kocaeli'deki yangında iki kişi dumandan etkilendi
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde apartmanda çıkan yangında dumandan etkilenen iki kişi hastaneye kaldırıldı.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 3 katlı apartmanın ikinci katında henüz bilinmeyen sebeple yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürülen yangın nedeniyle apartmanda hasar oluştu.
Apartmanın en üst katında mahsur kalarak dumandan etkilenen İlhan G. ile Yılmaz G., sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
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