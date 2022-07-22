Haber Giriş: 22 Temmuz 2022 Cuma 21:51Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sakarya'da otomobil beton direğe çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
[Fotograf: TRT Haber]
Sakarya'nın Hendek ilçesinde otomobilin beton direğe çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, yaralanan 2 kişi tedavi altına alındı.
Sakarya-Düzce D-100 kara yolunda seyir halinde olan Yılmaz T.'nin kullandığı otomobil, Beylice Mahallesi mevkisinde beton direğe çarptı.
Çarpmanın etkisiyle şarampole devrilen otomobilin sürücüsü Yılmaz T. ile Kenan Ö. ve Arif Zeki Yücesan yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Hastaneye kaldırılan yaralılardan Yücesan, müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Diğer yaralıların sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Etiketler: Ambulans Trafik Kazası Sakarya
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