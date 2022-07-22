Aydın'da valilikten yapılan yazılı açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü 2. Bölge Müdürlüğünün, kentte hava sıcaklıklarının 4 ile 5 derece artacağı yönündeki duyurusu üzerine orman yangınlarına karşı tedbir alındığını belirtildi.

Tedbirler kapsamında, Aydın'da kent ormanları, milli parklar, tabiat parkları, piknik ve mesire alanları ile ormanlık alanlar 5 gün süreyle ziyaret ve kullanıma kapatıldı.