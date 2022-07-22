Haber Giriş: 22 Temmuz 2022 Cuma 21:08Son Güncelleme: Kaynak: AA
Aydın'da yangın tedbiri: Ormanlık alanlara girişler 5 gün yasaklandı
[Fotograf: AA]
Aydın'da artan sıcaklıklarla beraber orman yangınlarına karşı tedbir amacıyla ormanlık alanlara girişler 23-27 Temmuz tarihleri arasında yasaklandı.
Aydın'da valilikten yapılan yazılı açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü 2. Bölge Müdürlüğünün, kentte hava sıcaklıklarının 4 ile 5 derece artacağı yönündeki duyurusu üzerine orman yangınlarına karşı tedbir alındığını belirtildi.
Tedbirler kapsamında, Aydın'da kent ormanları, milli parklar, tabiat parkları, piknik ve mesire alanları ile ormanlık alanlar 5 gün süreyle ziyaret ve kullanıma kapatıldı.
Etiketler: Aydın Orman Yangını Yangın
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