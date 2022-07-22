Çorum'un Sungurlu ilçesinde, Ankara-Samsun karayolu üzerinde bulunan bir dinlenme tesisinde ki vatandaşlar, hortum ile karşılaştı.

Ana yol kenarında çıkan ve giderek büyüyen hortum, paniğe neden oldu. Cep telefonu ile görüntülenen hortum, bir süre etkili olduktan sonra gözden kayboldu.