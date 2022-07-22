Haber Giriş: 22 Temmuz 2022 Cuma 20:57Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Çorum'da yolda çıkan hortum kameraya yansıdı
Çorum'un Sungurlu ilçesinde, karayolunun kenarında hortum çıktı. Çıkan hortum, çevrede bulunan vatandaşları korkuturken bir süre sonra gözden kayboldu. O anlar kameralara yansıdı.
Çorum'un Sungurlu ilçesinde, Ankara-Samsun karayolu üzerinde bulunan bir dinlenme tesisinde ki vatandaşlar, hortum ile karşılaştı.
Ana yol kenarında çıkan ve giderek büyüyen hortum, paniğe neden oldu. Cep telefonu ile görüntülenen hortum, bir süre etkili olduktan sonra gözden kayboldu.
Etiketler: Çorum Hava Durumu
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