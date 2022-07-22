Mersin'in Akdeniz ilçesinde bir otomobil, Serdar Gül idaresindeki tıra arkadan çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve Cankur ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, otomobildeki Ahmet ve Diyar Özmen ile Deniz Akbudak'ın yaşamını yitirdiğini, bir kişinin yaralandığını belirledi.

Hastaneye kaldırılan yaralı müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Öte yandan, otomobilin kiralık olduğu, olay yerine giden kiralama şirketi yetkilileri ile polis arasında arbede çıktığı öğrenildi. Polis, arbede çıkaranlara biber gazıyla müdahale etti.