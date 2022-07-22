Haber Giriş: 22 Temmuz 2022 Cuma 17:18Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kocaeli'de ormanlık alanda yangına neden olan kişi hakkında adli işlem yapıldı
[Fotograf: AA]
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde tarlasında çalışan balya pres makinesinden çıkan kıvılcımla ormanlık alanda yangına neden olan kişi hakkında adli işlem uygulandı. Yangın ekipler tarafından kontrol altına alınırken 4 dönüm alan zarar gördü.
Sarışeyh Mahallesi'nde C.K'nin dün tarlasında çalıştığı balya pres makinesinden çıkan kıvılcımla ot balyalarında yangın çıktı.
Yangın kısa sürede etkisini artırarak ormanlık alana sıçradı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü.
Yapılan incelemede 4 dönüm ormanlık alanın yangından zarar gördüğü tespit edilirken, gözaltına alınan C.K. hakkında adli işlem yapıldı.
Etiketler: Kocaeli Yangın Orman Yangını
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