Olay, geçtiğimiz cuma akşamı Pamukkale ilçesine bağlı Çamlaraltı Mahallesi'nde meydana geldi.

Fatih T. (21), havanın kararmasına yakın arkadaşı D.B. (22) ile birlikte 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak asılsız bir ihbar yaptı.

Yerleri tespit edilmesin diye cep telefonundan sim kartı sökerek acil çağrı yapan ve yalanları daha inandırıcı olsun diye boş odada uğultu sesi çıkartan gençlerin, "Teleferik bölgesindeki kanyonda mahsur kaldık. 3-4 saattir yolumuzu bulamıyoruz, suyumuz da bitti. Bize acil yardım edin" şeklindeki çağrısı üzerine AFAD, jandarma ve polis ekipleri bölgeye sevk edildi.

Asılsız ihbara 5 saatlik arama

Yaptıkları asılsız ihbar öncesi telefondan sim kartı söktükleri için kendileriyle iletişim kurulamayan sözde kayıp gençlerin bulunması için AFAD ve güvenlik güçleri başta olmak üzere gönüllü kuruluşların da yer aldığı onlarca kişiden oluşan arama kurtarma ekipleri kanyon bölgesine dağıldı.

Bölgeyi abluka altına alan ekipler, konum bilgisi olmadığı için geniş bir alanda dron destekli çalışma başlattı. Dağ taş bütün alanı arayan ekipler, 5 saat boyunca herhangi bir ize rastlayamadı.

[Fotoğraf: İHA]

BTK, IMEI numarası sinyalinden telefonun yerini tespit etti

Bir yandan ormanlık alan ile kanyon didik didik aranırken, diğer taraftan ise AFAD ekipleri kayıp olduklarını iddia eden iki gencin yerini tespit etmek için zamana karşı mücadele verdi.

Asılsız ihbarın yapıldığı cep telefonunun IMEI numarasını tespit eden AFAD İl Müdürlüğü ekipleri, numarayı AFAD Başkanlığı ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na (BTK) iletti.

BTK, teknolojik imkanlar sayesinde IMEI numarası sinyalinden telefonun yerini tespit etti. Telefonun sim kartı sökülmesine rağmen kent merkezindeki bir evde olduğunun tespit edilmesinin ardından gece saat 01.00 sıralarında cumhuriyet savcısının talimatıyla arama çalışmalarına son verildi.

[Fotoğraf: İHA]

Yalanları çelişkili ifadede ortaya çıktı

Yardım çağrısı karşısında seferber olup 5 saat boyunca boşu boşuna dağ taş dolaşan ekipler çalışmalarını sonlandırıp geri dönerken, AFAD ve güvenlik güçleri sinyalin geldiği adrese yöneldi.

Heyecan yaşamak için devletin imkanları ve gönüllü kuruluşları mağdur eden Fatih T. ve D.B., asılsız ihbarı yaptıkları eve gelen ekipleri karşılarında görünce şok yaşadı.

Ormanda kaybolduklarını ve sonradan yolu bularak eve geldiklerini iddia eden gençlerin çelişkili ifadeleri sonrası Fatih T., asılsız ihbarı kendi telefonundan yaptığını itiraf etti.

İfade işlemleri için karakola götürülen Fatih T., hakkında adli işlem başlatılarak serbest bırakıldı.

Asılsız ihbarlarda bulunmamalarının altını çizen ekipler, vatandaşları duyarlı olmaya davet etti.

[Fotoğraf: İHA]