Haber Giriş: 22 Temmuz 2022 Cuma 16:18Son Güncelleme: Kaynak: AA
Aydın'da kamyonet ile minibüsün çarpıştı: 10 yaralı
[Fotograf: AA]
Aydın’ın Söke ilçesinde kamyonet ile minibüs çarpıştı, 10 kişi yaralandı.
Halil Songur idaresindeki minibüs, Söke-Milas kara yolunda, Ali Özevcimen idaresindeki kargo kamyonetiyle çarpıştı.
Kazayı görenlerin haber vermesiyle olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Minibüs sürücüsü Halil Songur ile araçta bulunan 9 yolcu yaralandı. Kamyonet sürücüsü Özevcimen ise kazayı yara almadan atlattı.
Yaralılar, ambulanslarla Söke Fehime-Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Etiketler: Aydın Trafik Kazası
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