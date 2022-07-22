Kıyı bölgelerde sıcaklıklar artacak. Yurt genelinde güneşli hava hakim olacak.

Kuzey, iç ve doğu kesimlerde mevsim normallerinin altında seyreden hava sıcaklıkları, Marmara, kıyı Ege ve Akdeniz'in kıyı kesimlerinde mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.

Karadeniz'de sağanak geçişleri olacak

Hava Tahmin Uzmanı Fevzi Burak Tekin, Karadeniz'in doğusunda ise yer yer sağanağın etkili olacağını söyledi.

"Ülkemizin kuzey doğu kesimlerinde, Doğu Karadeniz, Orta Karadeniz'in kıyı kesimleri, Ardahan ve Kars çevrelerinde aralıklarla sağanak geçişleri olacak. Onun dışında ülkemiz genelinde yağış beklemiyoruz, az bulutlu ve açık bir hava hakim olacak."

Meteoroloji'den "kuvvetli rüzgar" uyarısı

Bölgesel olarak şiddetli rüzgar görüleceğini belirten Tekin şunları aktardı:

"Hafta sonu özellikle cumartesi günü Marmara'nın güneybatısı, kıyı Ege, Doğu Anadolu'nun batısında, pazar günü ise yine Ege kıyılarında İç Anadolu'nun güneyinde, Doğu Anadolu'nun batısında Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden rüzgar kuvvetli esecek."

Hafta sonu İstanbul, Ankara ve İzmir'de açık, az bulutlu bir hava etkili olacak.

