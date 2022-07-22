Haber Giriş: 22 Temmuz 2022 Cuma 18:24Son Güncelleme: Kaynak: AA
Niğde'de uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı
[Getty]
Niğde'de uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.
Niğde'de Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satıcıları ve kullanıcılarına yönelik çalışma yaptı.
Ekipler, Cumhuriyet Caddesi'nde şüphe üzerine durdurulan otomobildeki M.Y, İ.C.B. ve İ.B'yi gözaltına aldı.
Bu kişilerin ifadesi doğrultusunda da S.B, T.Y. ve İ.Ç. ikametlerinde yakalandı. Adreste yapılan aramalarda 9,72 gram uyuşturucu ve 49 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan 6 şüpheli, adliyeye sevk edildi.
Etiketler: Niğde Uyuşturucu Narkotik
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