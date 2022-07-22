Haber Giriş: 22 Temmuz 2022 Cuma 22:53Son Güncelleme: Kaynak: AA
Şanlıurfa'da inşaat çöktü: 3 yaralı
[Fotograf: AA]
Şanlıurfa'da bir inşaatta yaşanan çökme sonucu 3 işçi yaralandı. Yaralılar kentteki hastanelerde tedavi altına alındı.
Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesindeki bir inşaatın 1. katında beton dökümü sırasında çökme meydana geldi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerce kurtarılan 3 yaralı, kentteki hastanelere kaldırıldı.
Etiketler: İş Kazaları Şanlıurfa
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