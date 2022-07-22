Haber Giriş: 22 Temmuz 2022 Cuma 22:23Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yolcu treni otomobile çarptı
[Fotograf: AA]
Manisa'nın Yunusemre ilçesinde yolcu treni otomobile çarptı.
Manisa'nın Yunusemre ilçesinde yolcu treni, Manisa Menemen kara yolundaki hemzenin geçitte İsmail Kırlı yönetimindeki otomobile çarptı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Otomobilin ön bölümünde maddi hasar meydana gelirken, sürücü ve eşi Gülten Kırlı kazadan yara almadan kurtuldu.
Otomobil, vatandaşların yardımıyla tren raylarından kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Etiketler: Manisa Trafik Kazası Tren Kazası
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