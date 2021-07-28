Anadolu Otoyolu Gültepe tünelleri mevkisi İstanbul yönünde, 5 otomobilin karıştığı kaza meydana geldi.

Haber verilmesi üzerine bölgeye giden sağlık ekipleri, kazada yaralanan 5 kişiyi ilk müdahalenin ardından hastaneye götürdü.

Kaza nedeniyle trafik akışının bir süre tek şeritten sağlanması otoyolda yoğunluğa neden oldu.

Araçların yoldan kaldırılmasının ardından ulaşım normale döndü.