Haber Giriş: 28 Temmuz 2021 Çarşamba 21:17Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kocaeli'de zincirleme kaza: 5 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, 5 otomobilin karıştığı zincirleme kazada yaralanan 5 kişi hastaneye kaldırıldı.
Anadolu Otoyolu Gültepe tünelleri mevkisi İstanbul yönünde, 5 otomobilin karıştığı kaza meydana geldi.
Haber verilmesi üzerine bölgeye giden sağlık ekipleri, kazada yaralanan 5 kişiyi ilk müdahalenin ardından hastaneye götürdü.
Kaza nedeniyle trafik akışının bir süre tek şeritten sağlanması otoyolda yoğunluğa neden oldu.
Araçların yoldan kaldırılmasının ardından ulaşım normale döndü.
Etiketler: Trafik Kazası
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