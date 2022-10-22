Haber Giriş: 22 Ekim 2022 Cumartesi 09:18Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kocaeli'de yalıtım fabrikasında çıkan yangın söndürüldü
[Fotograf: AA]
Kocaeli'nin Darıca ilçesinde, dış cephe yalıtım malzemesi üreten fabrikada çıkan yangın söndürüldü.
Kocaeli'nin Darıca ilçesinde bulunan dış cephe yalıtım malzemesi üreten fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İşçilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu büyümeden söndürüldü.
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