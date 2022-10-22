Haber Giriş: 22 Ekim 2022 Cumartesi 08:57Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Artvin'de yüksek kesimler beyaza büründü
[Fotograf: İHA]
Artvin'in Arhavi ilçesinin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı bölgeyi beyaza bürüdü. Nopapeni yaylasında kar kalınlığı 30 santimetreye ulaştı.
Doğu Karadeniz’de sıcaklıklarının düşmesi sonrası Artvin ve ilçelerinde etkili olan sağanak yağış ve soğuk hava, yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı. Arhavi’nin 2 bin 200 rakımlı Nopapeni Yaylası beyaza büründü.
Yaylada kar kalınlığı 30 santimerteyi buldu.
Etiketler: Artvin Kar Yağışı
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