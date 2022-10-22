Doğu Karadeniz’de sıcaklıklarının düşmesi sonrası Artvin ve ilçelerinde etkili olan sağanak yağış ve soğuk hava, yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı. Arhavi’nin 2 bin 200 rakımlı Nopapeni Yaylası beyaza büründü.

Yaylada kar kalınlığı 30 santimerteyi buldu.