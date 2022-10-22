Haber Giriş: 22 Ekim 2022 Cumartesi 09:00Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Osmaniye'de aranan hükümlü yakalandı.
[Fotoğraf: Getty]
Osmaniye'de 7 yıl 9 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı.
Osmaniye’de Jandarma Komutanlığı ekipleri 7 yıl 9 ay 22 gün hapis cezasıyla aranan V.A. isimli şahsı teknik ve fiziki takibe aldı.
Şahsın saklandığı adresi tespit eden Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ve JASAT ekipleri, hükümlüyü yakaladı. Adliyeye sevk edilen V.A. işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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