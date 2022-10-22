Haber Giriş: 22 Ekim 2022 Cumartesi 08:37Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Tırın arkadan çarptığı otomobil paramparça oldu: 2 yaralı
[Fotograf: DHA]
Kuzey Marmara Otoyolu'nun Gebze kesiminde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Ankara istikametinde seyreden Engin A'nın kullandığı otomobil, Balçık Mahallesi mevkisinde aynı yöne giden Uğur Ö. idaresindeki tırla çarpıştı.
Kazada, savrularak yol kenarındaki bariyerlere çarpan otomobildeki sürücü ile Polonya uyruklu Szymon S. yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Araçta sıkışan Engin A. ve Szymon S, itfaiye ekiplerince çıkarıldıktan sonra ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Kaza nedeniyle bir süre kontrollü sağlanan Ankara istikametindeki ulaşım, kaza yapan araçların çekilmesinin ardından normale döndü.
Etiketler: Kocaeli Trafik Kazası
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