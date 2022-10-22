Haber Giriş: 22 Ekim 2022 Cumartesi 08:22Son Güncelleme: Kaynak: AA
Manisa'daki kavgada 14 yaşındaki çocuk bıçaklandı
[Fotograf: AA]
Manisa'nın Şehzadeler ilçesindeki bıçaklı kavgada 14 yaşındaki çocuk yaralandı.
14 yaşındaki H.İ.A. Şehitler Mahallesi Şehit Selim Kiraz parkında arkadaşıyla tartıştı.
Tartışmanın büyümesinin ardından henüz kimliği tespit edilemeyen kişi tarafından bıçaklandı.
İhbar üzerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale yapılan H.İ.A, Manisa Şehir Hastanesine kaldırıldı.
H.İ.A'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Ekipler şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
Etiketler: Manisa
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