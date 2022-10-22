Haber Giriş: 22 Ekim 2022 Cumartesi 08:34Son Güncelleme: Kaynak: AA
Antalya'da kaçakçılık operasyonu: 150 kilogram tütün ele geçirildi
[Fotograf: AA]
Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde 150 kilogram kaçak tütün ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Güney kontrol noktasında bir yolcu otobüsü durduruldu.
Çay ve tütün tespit köpeği "Zarif" ile yapılan aramada, otobüsün bagaj kısmında 150 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.
Yolculardan kaçak tütünün sahibi S.K, gözaltına alındı.
Etiketler: Antalya Kaçakçılık Tütün
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