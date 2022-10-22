İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Güney kontrol noktasında bir yolcu otobüsü durduruldu.

Çay ve tütün tespit köpeği "Zarif" ile yapılan aramada, otobüsün bagaj kısmında 150 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.

Yolculardan kaçak tütünün sahibi S.K, gözaltına alındı.