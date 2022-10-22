İstanbul'un Avcılar ilçesinde yaşayan Ferdi Er, iddiasına göre apartmanın merdiven demirlerine zincirlediği bisikletinin daha önce de çalınmak istendiğini göz önüne alarak duyduğu ses üzerine kapıyı açtı.

Karşısında gördüğü kişiye ne aradığını soran Er, ''Sana mı hesap vereceğim'' cevabıyla saldırıya uğradı.

Ferdi Er, eline aldığı sopa ile saldırgana karşı koyarken evdeki arkadaşı da gürültü üzerine dışarı çıktı. Bina içerisine giren saldırgan dışarıda bekleyen iki arkadaşına seslenerek yardım istedi. Kısa süren kavga ardından 3 kişi uzaklaştı.

Kapıyı ''Polis'' diye çaldılar

Ferdi Er, yaklaşık 1 saat sonra evin kapısını çalan ve ''Polis'' diyen kişiye kapıyı açınca bir anda neye uğradığını şaşırdı. İçeriye giren üç kişi odalara kaçarak kapıları kilitleyen Ferdi Er ve arkadaşı Metin Aksu'yu çıkarmak için oda kapılarını tekmelemeye ve kırmaya başladı.

İçeri girenler Aksu'nun başına demir çubukla vurarak yaralanmasına neden oldu. Yaralanan Metin Aksu'nun pencereden yardım isteyerek bağırması üzerine saldırganlar kaçtı.

Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.