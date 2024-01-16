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Türkiye
AA 16.01.2024 21:49

Kocaeli'de uyuşturucu operasyonu: 4 şüpheli tutuklandı

Kocaeli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 10 zanlıdan 4'ü tutuklandı.

Kocaeli'de uyuşturucu operasyonu: 4 şüpheli tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İzmit, Gölcük ve Gebze ilçelerinde uyuşturucu imalatı, ticareti ve kullanımıyla mücadele kapsamında çalışma gerçekleştirdi.

Belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, 10 kişiyi gözaltına aldı.

Zanlıların ikamet ve üstlerinde 2 kilo 181 gram sentetik uyuşturucu, 5 gram kokain, 1 gram esrar, 102 uyuşturucu hap, 6 sentetik ecza, 3 tabanca, 8 fişek, 5 hassas terazi ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 2 bin 850 lira ele geçirildi.

Şüphelilerden 5'i emniyetteki işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan E.A, D.A, F.K. ve S.Ç. tutuklandı, K.A. ise adli kontrol şartıyla salıverildi.

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