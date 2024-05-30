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Türkiye
AA 30.05.2024 00:19

Kocaeli'de tütün ve sigara kaçakçılığı operasyonu: 12 kişi gözaltı

Kocaeli'de düzenlenen tütün ve sigara kaçakçılığı operasyonunda 12 şüpheli gözaltına alındı.

Kocaeli'de tütün ve sigara kaçakçılığı operasyonu: 12 kişi gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılıkla mücadele kapsamında çalışma yürütüldü.

Ekipler, yaklaşık 5 ay sürdürülen çalışmanın ardından 8 ev, 2 depo ve 2 iş yerine eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.

Yapılan aramalarda, 5 milyon 753 bin sahte bandrollü boş makaron (filtreli sigara kağıdı), 143 bin 663 dolu makaron, 4 hava kompresörü, 90 bin sigara sarma kağıdı, 3 sigara sarma makinesi, 372 kilogram kıyılmış tütün, birer kilogramlık 500 boş tütün paketi ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 12 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

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