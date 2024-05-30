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Türkiye
AA 30.05.2024 00:11

Kırıkkale'de minibüs ile otomobil çarpıştı: 22 yaralı

Kırıkkale'de minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 22 kişi yaralandı.

Kırıkkale'de minibüs ile otomobil çarpıştı: 22 yaralı
[Fotograf: AA]

 Kırıkkale'de minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 22 kişi yaralandı.

Sürücülerinin kimliği ve plakaları henüz öğrenilemeyen minibüs ile otomobil, Kırıkkale-Kırşehir kara yolu Yenimahalle Mezarlık Kavşağı'nda çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Kazada yaralanan 22 kişi kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kırıkkale'de minibüs ile otomobil çarpıştı: 22 yaralı

Bir süre trafiğe kapanan kara yolunun Kırşehir istikameti, kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasıyla yeniden ulaşıma açıldı.

Vali Mehmet Makas, İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ ve İl Sağlık Müdürü Dr. Murat Ağırtaş ile Yüksek İhtisas Hastanesi ve Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi altına alınan yaralıları ziyaret ederek, geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Kırıkkale'de minibüs ile otomobil çarpıştı: 22 yaralı

Vali Mehmet Makas: Bir ağır yaralımız var

Hastane çıkışında gazetecilere açıklama yapan Makas, Yenimahalle Mezarlık Kavşağı'nda ışıklarda otomobilin kontrolünü kaybederek dolmuşa çarpması sonucu yaralamalı trafik kazası meydana geldiğini söyledi.

Kazada 22 vatandaşın yaralandığını aktaran Makas, "Yaralılar Yüksek İhtisas Hastanesi ve Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Büyük geçmiş olsun. Bir ağır yaralımız var, inşallah onda da bir sıkıntı çıkmaz diye Allah'tan temennide bulunuyoruz. Bütün ekiplerimizle hem yolun trafiğe açılması ivedi bir şekilde yerine getirildi hem de yaralılarımızın sevki gerçekleştirildi. Yeteri kadar doktorumuz ve sağlık personelimizle müdahaleyi de yapıyoruz. An itibariyle sıkıntımız yok." diye konuştu.

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Kırıkkale Trafik Kazası
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