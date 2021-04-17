İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda, Gebze ve Derince ilçelerinde iki kahvehanede COVID-19 tedbirlerine uyulmadığı ve kumar oynandığı bilgisine ulaşıldı.

Denetimde, kahvehanedeki 17 kişiye idari para cezası uygulandı.