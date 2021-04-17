Haber Giriş: 17 Nisan 2021 Cumartesi 03:41Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kocaeli'de tedbirleri ihlal edip kumar oynayan 17 kişiye para cezası
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Kocaeli'de kahvehanede kumar oynayan ve koronavirüs tedbirlerini ihlal eden 17 kişiye para cezası verildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda, Gebze ve Derince ilçelerinde iki kahvehanede COVID-19 tedbirlerine uyulmadığı ve kumar oynandığı bilgisine ulaşıldı.
Denetimde, kahvehanedeki 17 kişiye idari para cezası uygulandı.
Etiketler: Koronavirüs Tedbirleri
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