Kocaeli'nin Körfez ilçesindeki Barbaros ve Güney mahalleleri, 1960'larda başlayan sanayileşmeden payını aldı. Bölgeye devasa sanayi tesisleri kuruldu. Konutlar fabrikaların arasında kaldı.

Özellikle petrokimya ve dolum tesisleri Marmara depreminde büyük risk oluşturunca bölgeye yeni konut yapımı durduruldu.

Her 2 mahallenin de sakinleri gaz küreleri, sanayi bacaları ve tır park alanları ile iç içe yaşıyor.

Güvenli alana taşınacaklar

Konutların sanayi tesislerinden uzaklaştırılması özel bir kentsel dönüşüm projesiyle yapılacak. Böylelikle buradaki yerleşim daha güvenli alanlara taşınacak.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi hak sahipliği tespitine başladı.

TOKİ 304 konut inşa edecek

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, "Buradaki hak sahiplerinin tüm gayrimenkullerinin değerlerini kapsayan hak sahipliği çalışması iki ay sürecek. Ondan sonra kentsel dönüşümün uygulama esasları belirlenecek."

Mahallelerin sakinleri için Körfez ilçesinin kuzeyinde bin 304 konut inşa edilecek.

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) konutların 2023 yılında tamamlanmasını planlıyor.

Haber: Halit Yılmaz

Kamera: Ahmet Bağış