Kocaeli'nin Darıca ilçesinde bir inşaatın temel kazısı sırasında yandaki iki bloktan oluşan bir sitenin istinat duvarı çöktü.

Yaralanan kimsenin olmadığı olayda sitede ikamet eden 5 aile tahliye edildi. Aileler Darıca Belediyesi tarafından bir otelde misafir edilecek.

Darıca Belediyesi Zabıta Müdürü Yücel Arslan ile Yapı ve Kontrol Müdürü Ahmet Karayılan, bölgeye gelerek incelemelerde bulundu.

''Tehlike arz eden bir durum yok''

Yaptığı açıklamada, gerekli incelemeleri ve denetimleri yaptıklarını belirten Karayılan, "Vatandaşlarımızın kaygı duyacağı bir durum yok. Yine de geceyi daha rahat geçirebilmeleri adına 5 aile, 17 kişiyi belediye olarak otelde misafir edeceğiz. Teknik olarak da binanın bodrumu olması ve sadece bahçede yer alan peyzaj çalışmasının yapılması için kullanılan toprağın kayması gibi bir durum söz konusu. Tehlike arz eden bir durum yok. Yine de vatandaşlarımızın kaygılarını giderebilmek için tahliyeleri gerçekleştireceğiz" dedi.

Arslan da ekiplerin 24 saat boyunca bölgede çalışma yapacağını aktararak, oluşabilecek herhangi bir olumsuzluğa karşı önlem alınacağını söyledi.