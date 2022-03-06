Afyon'un Emirdağ ilçesinde 1970 yılında doğan Yaşar, gazetecilik mesleğine 1988'de Türkiye gazetesinde başladı.

Yaşar, 1994 yılına kadar sırasıyla sağlık, polis-adliye, ve Başbakanlık muhabirliği yaptı. TGRT ve Türkiye Gazetesinin Londra muhabirliği görevini de yürüten Yaşar, 2000 yılında TGRT Ankara Haber Müdürlüğü görevine getirildi, 2007'de İhlas Haber Ajansı (İHA) Ankara Temsilciliği ve 2011'de de TGRT Ankara Temsilciliği görevlerine getirildi. Yaşar, 2018'den bu yana da İhlas Medya Ankara Temsilciliği görevini yapıyordu.

Usta gazeteci Batuhan Yaşar'ın vefatı nedeniyle siyasiler taziye mesajı yayımladı.

Meclis Başkanı Mustafa Şentop, gazeteci Batuhan Yaşar'ın vefatı dolayısıyla paylaştığı mesajda "Allah rahmet eylesin. Ailesine, yakınlarına ve okurlarına başsağlığı diliyorum." dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da Batuhan Yaşar için sosyal medya hesabı üzerinden başsağlığı mesajı paylaştı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ise üzüntüsünü "Ne büyük kayıp. Ne derin acı.. Mevla ruhunu şâd, mekanını cennet, makamını âli eylesin." ifadeleriyle dile getirdi.

Usta gezeteci bugün Ankara'da düzenlenecek cenaze törenin ardından ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.