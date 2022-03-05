Haber Giriş: 5 Mart 2022 Cumartesi 22:42Son Güncelleme: Kaynak: AA
Teknesi yanan kaptanı Sahil Güvenlik ekipleri kurtardı
[Fotoğraf: AA]
Aydın'ın Didim ilçesinde bir balıkçı teknesi önce karaya oturdu ardından alev aldı. Teknenin içinde bulunan kaptanı Sahil Güvenlik ekipleri kurtardı.
Cennet Koyu mevkiinde Kerem Bilkay'a ait, karaya oturan balıkçı teknesinin makine dairesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Yangını görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu yönlendirildi.
[Fotoğraf: AA]
Ekipler, alevlerin arasında kalan teknenin kaptanı Bilkay'ı kurtardı.
Yangın söndürüldüğü teknede maddi hasar oluştu.
Etiketler: Aydın Sahil Güvenlik
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