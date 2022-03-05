Cennet Koyu mevkiinde Kerem Bilkay'a ait, karaya oturan balıkçı teknesinin makine dairesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangını görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu yönlendirildi.

[Fotoğraf: AA]

Ekipler, alevlerin arasında kalan teknenin kaptanı Bilkay'ı kurtardı.

Yangın söndürüldüğü teknede maddi hasar oluştu.