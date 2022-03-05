Dörtyol Mahallesi'ndeki Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (AFSÜ) Hastanesinin D-Blok 3'üncü katındaki bir odada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangında yaralanan olmadı

İtfaiye ekipleri, 3'üncü kattaki yangına müdahale etti, hastalar da sağlık ekiplerince başka servislere nakledildi.

Yaklaşık bir saatlik müdahalenin ardından yangın söndürüldü, binanın camları açılarak duman tahliye edildi.

AFSÜ yetkilileri, yaralı olmadığı bilgisini paylaştı.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.