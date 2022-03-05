Haber Giriş: 5 Mart 2022 Cumartesi 20:26Son Güncelleme: Kaynak: AA
Afyonkarahisar'daki Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesi'nde yangın
[Fotoğraf: İHA]
Afyonkarahisar'daki Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesi'nde yangın çıktı. Hastalar başka servislere nakledilirken, yangın ekiplerin uğraşları sonucunda söndürüldü. Olayda yaralanan olmadı.
Dörtyol Mahallesi'ndeki Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (AFSÜ) Hastanesinin D-Blok 3'üncü katındaki bir odada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yangında yaralanan olmadı
İtfaiye ekipleri, 3'üncü kattaki yangına müdahale etti, hastalar da sağlık ekiplerince başka servislere nakledildi.
Yaklaşık bir saatlik müdahalenin ardından yangın söndürüldü, binanın camları açılarak duman tahliye edildi.
AFSÜ yetkilileri, yaralı olmadığı bilgisini paylaştı.
Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
Etiketler: Afyonkarahisar İtfaiye Yangın
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