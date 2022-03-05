Haber Giriş: 5 Mart 2022 Cumartesi 20:12Son Güncelleme: Kaynak: AA
Muğla'da seyir halindeki kamyonda yangın
[Fotoğraf: AA]
Muğla'nın Milas ilçesinde seyir halindeki kamyon henüz bilinmeyen bir sebeple alev aldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın sonunda kamyon kullanılamaz hale geldi.
Pınarcık Mahallesi'nde sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen balık yemi yüklü kamyonun ön tarafında yangın çıktı.
Alevlerin yayılması üzerine çevredekiler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
[Fotoğraf: AA]
Bölgeye sevk edilen ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
Yangında kamyon kullanılamaz hale geldi.
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