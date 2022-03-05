Haber Giriş: 5 Mart 2022 Cumartesi 22:49Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Kocaeli'de inşaat temeli kazısında istinat duvarı çöktü: 5 daire boşaltıldı
[Fotoğraf: DHA]
Kocaeli’nin Darıca ilçesinde, inşaat temeli kazısı sırasında yan tarafta bulunan binanın istinat duvarı çöktü. Tedbir amaçlı 5 daire boşaltılırken, vatandaşlar otele yerleştirildi.
Akşam saatlerinde, Darıca Cami Mahallesi Cezmi Sokak’ta iş makinesiyle inşaatın temelinin kazısı yapıldığı sırada yan tarafta bulunan binanın istinat duvarı çöktü.
Binanın çevresindeki duvarın çökmesiyle toprak kaydı. Toprak kayması binaya kadar yanaştı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve belediye ekipleri sevk edildi.
[Fotoğraf: DHA]
5 daire boşaltıldı
Darıca Belediyesi Yapı Kontrol ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından istinat duvarının çöktüğü kesimindeki binada bulunan 5 dairenin tedbir amacıyla boşaltılmasına karar verildi.
5 dairede yaşayan 17 kişinin otele yerleştirilmesine karar verildi.
Etiketler: Kocaeli
Son Haberler
- 23:01
- 22:56
- 22:50
- 22:42
- 22:33
Sıradaki Haber
Teknesi yanan kaptanı Sahil Güvenlik ekipleri kurtardı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz