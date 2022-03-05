Haber Giriş: 5 Mart 2022 Cumartesi 22:55Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sivas'ta demir cevheri yüklü 7 vagon devrildi: Tren seferleri durdu
[Fotoğraf: AA]
Sivas'ın Divriği ilçesinde yük treninin 7 vagonu devrildi. Demir cevheri yüklü olan vagonların devrilmesiyle demir yolu trafiğe kapandı.
Maden Mahallesi'nde, Divriği ilçesinden Malatya istikametine giden yük treninin demir cevheri yüklü 7 vagonu henüz bilinmeyen nedenle devrildi.
Kaza nedeniyle güzergahtaki tren seferleri geçici olarak durduruldu.
[Fotoğraf: AA]
Devrilen vagonların kaldırılması için çalışma başlatıldı.
Etiketler: Sivas
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