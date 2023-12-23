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Türkiye
AA 23.12.2023 16:34

Kocaeli'de fırtına: Deniz taştı, ağaçlar devrildi

Kocaeli'de etkili olan fırtına nedeniyle deniz taştı, otomobillerin üzerine ağaç devrildi.

Kocaeli'de fırtına: Deniz taştı, ağaçlar devrildi
[Fotograf: AA]

İzmit ilçesinde kuvvetli rüzgar nedeniyle deniz taştı. Dalgaların sahil şeridini aşmasıyla bir bölümü Ömerağa Mahallesi'nde bulunan sahil otoparkı su altında kaldı.

Karamürsel ilçesi 4 Temmuz Mahallesi Gazanfer Bilge Caddesi'nde de fırtına dolayısıyla bir ağaç, park halindeki 3 otomobilin üzerine devrildi.

Kocaeli'de fırtına: Deniz taştı, ağaçlar devrildi

Belediye ekipleri, otomobillerin üzerindeki ağaç dallarını keserek topladı.

Kocaeli'de fırtına: Deniz taştı, ağaçlar devrildi

Öte yandan, Valilikten yapılan açıklamada, bölgede akşam saatlerine kadar etkili olması beklenen fırtına nedeniyle olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli davranılması istendi. 

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Kocaeli Fırtına
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