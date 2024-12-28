Çok Bulutlu 4.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 28.12.2024 20:25

Kocaeli'de doğal gaz patlaması: 10 yaralı

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde bir evde doğal gaz kaynaklı patlama sonucu 10 kişi yaralandı.

Kocaeli'de doğal gaz patlaması: 10 yaralı

Abdi İpekçi Mahallesi 1524 Sokak'ta 3 katlı apartmanın giriş katında, henüz bilinmeyen nedenle doğalgaz kaynaklı olduğu değerlendirilen patlama meydana geldi.

Patlama sonrası dairede yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Patlamada ilk belirlemelere göre yaralanan 10 kişi, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kocaeli'de doğal gaz patlaması: 10 yaralı

"Ekiplerimizin müdahalesi sürüyor"

İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürülen yangında, apartmandaki bazı evlerde de hasar meydana geldi.

Kocaeli Valisi İlhami Aktaş,  "Darıca ilçesinde doğal gaz kaynaklı yangın meydana geldiğini düşünüyoruz. İlk belirlemelere göre 10 yaralımız var. Ekiplerimizin müdahalesi sürüyor." açıklamasında bulundu.

ETİKETLER
Doğalgaz İtfaiye Kocaeli Polis
Sıradaki Haber
Muğla ve Antalya için sağanak uyarısı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
22:01
Bakan Göktaş: Sanıklara verilen ceza yüreklere su serpti
21:49
Narin Güran davasında karar: Anne, ağabey ve amcaya ağırlaştırılmış müebbet
21:18
Balıkesir'deki fabrika patlamasında 3 kişi tutuklandı
19:21
MSB'den 2024'te terör örgütleriyle etkin mücadele
19:22
Bakan Bayraktar: Bakanlık olarak bir ekibimiz Şam yolunda
20:58
Beştepe’de "Vatandaş odaklı yönetim, etkin denetim" konulu koordinasyon toplantısı
Bolu Dağı ve Kartalkaya'da kar etkili oldu
Bolu Dağı ve Kartalkaya'da kar etkili oldu
FOTO FOKUS
ALKA hava ve kara hedeflerini imha ediyor
ALKA hava ve kara hedeflerini imha ediyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ