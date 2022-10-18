Haber Giriş: 18 Ekim 2022 Salı 15:23Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kocaeli'de denizde yanan tekne küle döndü
[Fotograf: AA]
Kocaeli'nin Darıca ilçesinde deniz üzerinde olan bir tekne alev aldı. Tekne sahibi denize atlayarak kurtuldu. Çıkan yangın, ekipler tarafından söndürülürken tekne kullanılamaz hale geldi.
Bayramoğlu Mahallesi Balyanoz koyu açıklarında Y.E'ye ait tekne henüz bilinmeyen nedenle yanmaya başladı.
Tekne sahibi, alevlerin sardığı tekneden denize atlayarak kurtuldu.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yanan tekneyi kıyıya çeken ekipler, yangını söndürdü.
Tekne, yangın nedeniyle kullanılamaz hale geldi.
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