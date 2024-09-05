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Türkiye
AA 05.09.2024 16:39

Kocaeli'de dalgıçlar 320 kilogramlık mavi yüzgeçli orkinos avladı

Kocaeli'de zıpkınla serbest dalış yapan 2 kişi, 15 metre derinlikte 320 kilogram ağırlığında mavi yüzgeçli orkinos avladı.

Kocaeli'de dalgıçlar 320 kilogramlık mavi yüzgeçli orkinos avladı

Gebze ilçesinde 42 yaşındaki Görkem Gürsoy ve 30 yaşındaki Volkan Topcu, 29 Ağustos'ta Muallimköy mevkisinde zıpkınla dalış yaptı.

Tüpsüz 15 metre derinliğe ulaşan dalgıçlar, 2,5 metre uzunluğunda ender görülen mavi yüzgeçli orkinosla karşılaştı.

Vurulduktan sonra zıpkının ipini koparıp uzaklaşan orkinosun peşine düşen dalgıçlar, bölgede yaptıkları aramaların 3. gününde balığı buldu.

Kocaeli'de dalgıçlar 320 kilogramlık mavi yüzgeçli orkinos avladı

Gürsoy, 2 yıldır mavi yüzgeçli orkinosun peşinde olduklarını belirterek, şunları anlattı:

"Mavi yüzgeçli. 320 kilo civarında, 2,5 metre. İnanılmaz bir avdı. Çok büyük olduğu için bütün ekipmanımızı aldı gitti. Daha sonrasında bulabildik. Çok uğraştık. Türkiye'de bir ilki başardık. Volkan sağ tarafa bakıyordu. Ben sol tarafa bakıyordum. Birdenbire buzdolabı gibi geldi önüme, atışı gerçekleştirdik. Bir baktım böyle kocaman bir şey. İnanılmaz bir duyguydu."

100 kilogram civarındaki orkinosları gördüklerini ancak bu kadar büyüğüne hiç denk gelmediklerini vurgulayan Gürsoy, şöyle devam etti:

"Her şey hemen hemen 10 saniyede gerçekleşti. 90 metre makarayı açması 8 saniye sürdü. Bir anda toparlanabileceğini hiç tahmin etmiyordum. Peşine gitmeye yeltendim ama o çoktan uzun yol katetmişti. Volkan'la 'Peşine takılalım, ikinci atışı, üçüncü atışı yapalım' dedik, ona göre ekipmanlarımız da vardı ama hayvan bir anda kendine geldi ve hızlandı. Bunun üzerine biz de sudan çıktık, tekneyle peşini düştük, o gün bulamadık. Ertesi gün eve gitmedik, akşam yine aradık. Kıyılarda baktık. Çünkü peşinde 90 metre makarayla beraber gitti. Üçüncü gün sonunda bulduk."

Kocaeli'de dalgıçlar 320 kilogramlık mavi yüzgeçli orkinos avladı

"Biz sürekli o balığa göre analiz yaptık"

Zıpkın avcılığı yapan Volkan Topcu ise orkinosun diğer türlerden farklı ve epeyce büyük cüsseye sahip olduğunu anlattı.

Balığın formunu koruması halinde elde edilecek geliri Çocuk Esirgeme Kurumuna bağışlamayı istediklerini dile getiren Topcu, "Daha önce bununla alakalı programı, görüşme yapmıştık. O şekilde çıkaramadık. Hayvanın devasa büyüklüğü olumsuz bir durum oldu yani, çıkartamadık. En son bozulmuş şekilde çıkarttığımızda da sokak hayvanlarına mama olarak götürüldü." şeklinde konuştu.

Topcu, Türkiye'de zıpkın avcılığıyla uğraşanların balığın büyüklüğüne şaşırdıklarını aktararak, "Telefonlar sabaha kadar susmadı zaten. Artık şarjım dayanmadı telefonun çalmasından. Arkadaşlarımız çok sevindi. Bizi tanıyanlar, o balığın peşinde olduğumuzu biliyorlardı. Biz sürekli o balığa göre analiz yaptık. Hava raporu, su raporu, deniz suyu sıcaklığı, akıntı, gelgit. Bunların hesabını yaparak gidiyorduk" değerlendirmesinde bulundu.

Balığın mavi yüzgeçli olduğu için diğer orkinoslardan biraz daha üst sınıfta yer aldığına değinen Topcu, şu anki değerinin 320 kilogram üzerinden 5 milyon liraya karşılık geldiğini sözlerine ekledi.

Öte yandan Gürsoy ve Topcu'nun su altı kamerasıyla kaydettiği görüntülerde, zıpkınla orkinosa atış yapmaları ve balığın hızla bölgeden uzaklaşması yer alıyor.

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Balıkçılık Kocaeli
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