Parçalı Bulutlu 28.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 05.09.2024 15:38

Sosyal medya dolandırıcılarına operasyon: 6 şüpheli tutuklandı

Kırşehir merkezli 5 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı. Zanlıların sosyal medyada sahte ve çalıntı hesaplar üzerinden vatandaşları mağdur ettikleri belirlendi.

Sosyal medya dolandırıcılarına operasyon: 6 şüpheli tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sosyal medya hesapları üzerinden dolandırıcılık yapanlara yönelik Kırşehir merkezli Antalya, Eskişehir, Hatay ve Hakkari'de operasyon düzenledi.

Operasyonda, sahte ve çalıntı hesaplar üzerinden "yatırım tavsiyesi" bahaneleriyle mağdurlardan milyonlarca lira haksız kazanç sağladığı tespit edilen M.M.Y, M.Z.B, Ö.F.Y, N.S.G, H.Y. ve D.T. gözaltına alındı.

Zanlıların cep telefonu, bilgisayar ve dijital materyallerine el konuldu.

Kırşehir'e getirilen şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Öte yandan zanlıların banka hesaplarına, son 10 günde 20 milyon lira aktarıldığı tespit edildi.

ETİKETLER
Dolandırıcılık Kırşehir
Sıradaki Haber
Şırnak'ın "behnat inciri" coğrafi işaret aldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:05
THY uçağı türbülansa girdi: 6 kişi yaralandı
16:59
İstanbul Havalimanı Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu
16:59
Katil İsrail'in Gazze'de yerinden edilmiş Filistinlileri hedef aldığı saldırıda 8 kişi öldü
16:56
Kocaeli'de dalgıçlar 320 kilogramlık mavi yüzgeçli orkinos avladı
16:52
YKS ek yerleştirme tercih süreci başlıyor
16:35
Bakan Göktaş: Bakanlık olarak arz odaklı hizmet anlayışına geçtik
Acarlar Longozu, yaz sezonunda yaklaşık 110 bin ziyaretçiyi ağırladı
Acarlar Longozu, yaz sezonunda yaklaşık 110 bin ziyaretçiyi ağırladı
FOTO FOKUS
Mısır'da Sisi'nin Türkiye ziyaretine yoğun ilgi
Mısır'da Sisi'nin Türkiye ziyaretine yoğun ilgi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ