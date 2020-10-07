Haber Giriş: Kaynak: AA
Kocaeli'de COVID-19 tedbirlerine uymayan 235 kişiye para cezası
Kocaeli'de yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle 235 kişiye para cezası verildi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 salgınının yayılmasının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında 1441 iş yeri denetlendi, 23 bin 628 kişi kontrol edildi.
Denetimlerde karantina ihlali yapan 11, sosyal mesafe kuralına uymayan 4 ve maske takmayan 214 kişi ile tedbirlere uymayan 6 iş yerine idari para cezası uygulandı.
Denetimler sırasında çeşitli suçlardan aranan 58 şüpheli de yakalandı.
Etiketler: Kocaeli koronavirüs covid-19 DenetimSon Güncelleme: 7 Ekim 2020 Çarşamba 01:42
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