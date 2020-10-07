Torba Mahallesi Rıza Anter Caddesi'nde, içme suyu hattındaki bir boru henüz belirlenemeyen nedenle patladı. Yolun ortasında göçük oluşurken, çevredeki bazı evleri de su bastı. Evinde mahsur kalan bir kişi ise çevredekilerin yardımıyla kurtarıldı.

Yaşanan patlamanın ardından bölgede polis ve zabıta ekiplerince güvenlik önlemi alındı.

[Fotoğraf: AA]

Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz, Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Emel Çakaloğlu, İlçe Emniyet Müdürü Mete Durukan'ın da olduğu heyet, bölgede inceleme yaparak vatandaşların mağduriyetini tespit etti.

[Fotoğraf: AA]

Tavan arasından kurtarıldı

Evini su basan Fatma Kader, çok kısa sürede tazyikli suyun evlerine dolduğunu, kendilerini dışarıya zor attıklarını, büyük korku ve panik yaşadıklarını söyledi.

[Fotoğraf: AA]

Mahsur kaldığı evinden vatandaşlarca kurtarılan Menderes Erköl de kapıyı açıp dışarıya kaçamadığını, 2 kişinin yardımıyla tavan arasından kurtarıldığını anlattı.

Belediye ekiplerince bölgede onarım ve temizlik çalışması başlatıldı.

[Fotoğraf: AA]