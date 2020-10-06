Serebral Palsi hastalığına dikkati çekmek amacıyla Fatih Sultan Mehmet ve Yavuz Sultan Selim köprüleri, hastalığın simge rengi yeşil ile aydınlatıldı.

Serebral palsi hastalığının bilinirliğini arttırmak amacıyla çeşitli ülkelerin yanı sıra Türkiye'de de farkındalık çalışmaları gerçekleştiriliyor.

[Fotoğraf: AA]

Bu kapsamda, önemli günlerde renk ve ışık gösterileriyle aydınlatılan İstanbul'un simge eserleri ile köprüleri bu kez "Dünya Serebral Palsi Günü" için renklendirildi.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, hastalığın simge rengi yeşile büründü.

Serebral Palsi hastalığı nedir?

Serebral Palsi, beyinde oluşan bir hasar nedeniyle, çocukların belirli kaslarını kullanmakta güçlük çekmesi hali.

Hasarın beynin hangi bölgesinde ve ne kadar yaygın olduğuna bağlı olarak hastalığın belirtileri değişiyor. Fizyoterapi, konuşma terapisi, ergoterapi, bazen de ilaç ya da cerrahi tedavi yöntemleri ile etkileri azaltılmaya çalışılıyor.