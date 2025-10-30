Kocaeli'de çöken binanın enkazında anne ve babanın cansız bedenine ulaşıldı

Mevlana Mahallesi Issıkgöl Caddesi'nde dün sabah saat 07.00 sıralarında çöken ve anne Emine, baba Levent ile çocukları Muhammet Emir, Hayrunnisa ve Dilara Bilir'in altında kaldığı binanın enkazında ekiplerin çalışmaları gün boyu ve gece saatlerinde sürdü.

Çevredeki 12 binanın tedbir amacıyla boşaltıldığı bölgedeki cadde araç ve yaya trafiğine kapatıldı, olay mahalli ekiplerin çalışmasını rahat yürütebilmesi için demir bariyerlerle çevrelendi.

Yüzlerce kişiden oluşan arama kurtarma ekipleri, alandaki molozları kovalarla çıkarırken, beton bloklar vinç desteğiyle askıya alındı.

Zaman zaman çalışmaları durdurup etrafta sessizlik sağlayarak dinleme gerçekleştiren ekipler, dün öğleden sonra kardeşlerden 12 yaşındaki Muhammet Emir'in, bir süre sonra da 14 yaşındaki ablası Hayrunnisa'nın cansız bedenlerine ulaştı.

Ailenin büyük çocuğu 18 yaşındaki Dilara Bilir ise yaklaşık 8 saat süren çalışmaların ardından enkazdan sağ olarak çıkarıldı. Bilinci açık ve sağlık durumu iyi olduğu belirlenen genç kız, hastaneye sevk edildi.

[Fotoğraf: AA]

Çocukların ardından anne ve babanın kurtarılmasına yoğunlaşan ekipler, kolonları ahşap bloklarla güçlendirip enkazda açıklık oluşturarak çiftin bulunduğu bölüme girmek için yoğun çaba sarf etti.

Dün akşam saatleri ve gece boyunca süren çalışmaların ardından ekipler, yaklaşık 19 saat sonra baba Levent Bilir ve anne Emine Bilir'in cansız bedenine ulaştı.

"Arama kurtarma faaliyetleri tamamlandı"

Gün boyu olay yerindeki çalışmaları takip eden İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Maalesef anne ve babanın da cansız bedenlerine ulaşıldı. Baba Levent Bilir ve anne Emine Bilir'in cenazeleri de çıkarıldı" dedi.

Önce babanın ardından da annenin cenazelerine ulaşıldığını aktaran Aktaş, "Bu şekilde 5 kişilik ailemizin maalesef 4 ferdi vefat etmiş oldu. Sadece Dilara kızımız, evin 18 yaşındaki büyük kızı sağ olarak çıkarıldı ama ailenin diğer üyeleri, anne baba ve 2 çocuk maalesef vefat etmiş oldu. Başımız sağ olsun, Allah rahmet eylesin. Dilara kızımıza da Allah'tan sağlık ve sıhhat diliyoruz." diye konuştu.

Aktaş, hastanede ziyaret ettikleri Dilara Bilir'in genel sağlık durumunun iyi olduğunu belirtt.

Yaklaşık 19 saat süren arama kurtarma çalışmalarına ilişkin bilgiler veren Aktaş, "628'i arama kurtarma personeli olmak üzere toplam 913 personel canhıraş şekilde görev yaptı ve zamanla yarıştılar. 161 kurtarma aracı, 6 köpek, 10 sismik enkaz altı görüntüleme ve dinleme cihazı kullanıldı. Çok profesyonel ve yoğun çalışma gerçekleştirildi. Bu saat itibariyle arama kurtarma faaliyetleri tamamlandı." ifadelerini kullandı.

Aktaş, savcılığın yapacağı incelemelerden sonra enkaz kaldırma çalışmalarının devam edeceğinin bilgisini vererek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bölgedeki 12 bina tahliye edildi tedbir olarak. Bu 12 binamızda oturan 45 aile mevcut idi. Bu ailelerden 23 kişiden oluşan 9'u Kocaeli Büyükşehir Belediyemizin tesislerinde misafir ediliyor, diğerleri yakınlarının yanlarına gittiler."

Aktaş, arama kurtarma çalışmalarına katılan kurum ve kuruluşların personeli ile sivil toplum kuruluşlarının üyelerine ve takip yapan basın mensuplarına teşekkür etti.

Çevredeki 9 bina mühürlendi

Tedbir olarak çevredeki 9 bina ekipler tarafından mühürlendi. Ekiplerin binadaki ve çevresindeki arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

[Fotoğraf: AA]

Binayla ilgili olay öncesi yetkili kurumlara yapılan olumsuz bir ihbar bulunmuyor. 2012 yılında inşa edilen apartmanın 2013 yılında iskanının alındığı öğrenildi. Binanın giriş katında bir eczane bulunuyordu.

Soruşturma başlatıldı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Kocaeli'nin Gebze ilçesinde meydana gelen bina çökmesiyle ilgili Gebze Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldığını, olayın tüm yönleriyle aydınlatılabilmesi için bilirkişi heyetinin görevlendirildiğini bildirdi.

Tunç, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Kocaeli'nin Gebze ilçesinde meydana gelen bina çökmesiyle ilgili Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan adli soruşturma çok yönlü olarak devam etmektedir. Hepimizi derin bir üzüntüye sevk eden bu elim olayda hayatını kaybeden iki evladımıza Allah'tan rahmet, yaralı olarak kurtarılan evladımıza acil şifalar diliyorum. Enkaz altında bulunan anne ve babanın da sağ salim kurtarılmasını temenni ediyorum."

Devletin tüm kurumlarının ilk andan itibaren büyük gayret ve özveriyle çalışmalarını sürdürdüğünü vurgulayan Tunç, şu bilgileri verdi:

"Olayın tüm yönleriyle aydınlatılabilmesi için Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından aralarında inşaat mühendisleri, jeofizik mühendisi ve mimardan oluşan bilirkişi heyeti görevlendirilmiştir. Bilirkişi heyeti, kurtarma çalışmalarının tamamlanmasının ardından derhal olay yerindeki gerekli incelemelerine başlayacaktır. Soruşturma kapsamında elde edilen bulgular ve bilirkişi incelemeleri doğrultusunda olayın nedenleri ve sorumlularının tespiti için adli süreç titizlikle sürdürülecektir."