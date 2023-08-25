Kocaeli'de boya fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı

Cumhuriyet Mahallesi Yeni Bağdat Caddesi'ndeki boya fabrikasında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
İtfaiye ekipleri, D-100 kara yolundan da görülen yangının söndürülmesi için çalışma başlattı.
Yangın, ekiplerin yoğun çabasıyla kontrol altına alındı.
Ekiplerin fabrikadaki soğutma çalışması sürüyor.
Fabrikaya gelen Gebze Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit, gazetecilere yaptığı açıklamada, yangının fabrikanın kuru toz boya imalatı bölümünde çıktığını, bölgeye kısa sürede ulaşan itfaiye ekiplerinin alevleri kontrol altına aldığını söyledi.